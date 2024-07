Alerta de temporal: Paraná deve ter chuvas fortes a partir desta quinta-feira O Climatempo coloca o Paraná em alerta para chuvas fortes a partir desta quinta-feira (11), com chance de ventos de até 70km/h. As...

Risco de temporal: frente fria avança e traz chuvas fortes para o Paraná

O Climatempo coloca o Paraná em alerta para chuvas fortes a partir desta quinta-feira (11), com chance de ventos de até 70km/h. As regiões central, oeste e sudoeste devem ser as mais afetadas pelos temporais. Em Foz do Iguaçu, a previsão é de 30mm, enquanto em Curitiba pode chover 15mm.

