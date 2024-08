Alerta Global: ONU Soa o Sinal Vermelho para Aumento do Nível do Mar O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, emitiu na segunda-feira (26),... Ric|Do R7 27/08/2024 - 12h21 (Atualizado em 27/08/2024 - 12h21 ) ‌



ONU emite ‘SOS global’ após níveis marítimos subirem e pede redução de carbono Caroline de Souza Machado

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, emitiu na segunda-feira (26), um “SOS global” pedindo que os governos internacionais aumentem ações climáticas, especialmente em relação a conservação marítima. O alerta veio após dois relatórios da Organização Meteorológica Mundial (OMM) e do Time de Ação Climática da ONU apontarem que os níveis de elevação do mar estão ameaçando ilhas do oceano Pacífico.

