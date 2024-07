Alerta no Paraná: chuvas intensas e ventos de até 100km/h O Paraná está em alerta laranja neste sábado (13) com risco de chuvas intensas e ventos de até 100km/h, conforme o Instituto Nacional...

Paraná está em alerta laranja para chuvas intensas e ventos de até 100km/h Gilson_Abreu/95652222

O Paraná está em alerta laranja neste sábado (13) com risco de chuvas intensas e ventos de até 100km/h, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Apesar do tempo instável atingir grande parte do estado, as cidades localizadas mais ao sul são as que correm mais risco de um grande volume de chuva.

