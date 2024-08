Alerta: Nova Variante do HIV Surge em Três Estados Brasileiros Um estudo da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) identificou uma nova... Ric|Do R7 19/08/2024 - 13h06 (Atualizado em 19/08/2024 - 13h06 ) ‌



Nova variante do HIV é detectada em três estados do Brasil

Um estudo da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) identificou uma nova variante do vírus do HIV no Brasil, com casos registrados na Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

