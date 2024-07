Alex Poatan mantém cinturão com nocaute no UFC 303 em Las Vegas Uma noite para ficar na história dos apaixonados pelo MMA mundial no Brasil. A edição de número 303 do Ultimate Fighting Championship...

Alex Poatan defende cinturão e mantém com nocaute no UFC 303 neste último sábado (29) em Las Vegas

Uma noite para ficar na história dos apaixonados pelo MMA mundial no Brasil. A edição de número 303 do Ultimate Fighting Championship que aconteceu no dia 29 de junho na T Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos, colocou Alex Pereira "Poatan" definitivamente entre os melhores atletas do planeta ao vencer, por nocaute técnico no segundo round e manter o cinturão no Brasil o atleta Jiri "BJP" Prochazka da República Checa.

