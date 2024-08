Alison dos Santos Brilha e Conquista Bronze Olímpico! O fenômeno do Atletismo brasileiro, Alison dos Santos, conquistou mais uma medalha para o Brasil nos Jogos... Ric|Do R7 09/08/2024 - 17h36 (Atualizado em 09/08/2024 - 17h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Alison dos Santos, o Piu, é bronze nos 400m com barreiras

O fenômeno do Atletismo brasileiro, Alison dos Santos, conquistou mais uma medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Piu, como é carinhosamente chamado, ficou no terceiro lugar do pódio nos 400m com barreiras.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Ratinho Junior decreta luto oficial no Paraná após tragédia com avião em Vinhedo

• Acidente com quatro veículos interdita BR-376, no PR; três pessoas morreram

• Olimpíadas (10/08/2024): veja agenda e horários de provas neste sábado