Alterações no trânsito em Guaratuba com início das obras da nova ponte Devido ao início das obras da ponte, o tráfego do ferry boat em direção ao centro de Guaratuba será desviado para a Rua Marechal Hermes... Ric|Do R7 03/09/2024 - 11h21 (Atualizado em 03/09/2024 - 11h21 ) ‌



Inicio das obras na Ponte de Guaratuba muda trânsito no Litoral

A partir da próxima segunda-feira (9), o tráfego de veículos na Avenida Antônio dos Santos Miranda, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, será alterado devido às obras de acesso para a nova ponte do município. Conforme o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), do centro para o ferry boat, a avenida passa a ter sentido único. Com uma das três faixas interditada, a outra será dedicada ao acesso ao ferry boat e a exclusiva aos moradores de Caieiras.

