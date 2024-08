Alterações no Trânsito: Mudanças nas Linhas de Ônibus em Curitiba O avanço das obras para a implantação do novo Ligerinho Inter 2 no bairro Capão da Imbuia provoca uma série de alterações no trânsito... Ric|Do R7 08/08/2024 - 13h46 (Atualizado em 08/08/2024 - 13h46 ) ‌



Obras da prefeitura alteram rotas de linhas de ônibus e desativam estações-tubo

O avanço das obras para a implantação do novo Ligerinho Inter 2 no bairro Capão da Imbuia provoca uma série de alterações no trânsito da região nos próximos dias. Entre as mudanças, as mais importantes envolvem o itinerário das linhas de ônibus que passam pela região, que sofrerão desvios a partir do sábado (10).

