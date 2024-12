Amado Batista chega a Curitiba para noite inesquecível; veja ingressos Amado Batista chega a Curitiba para noite inesquecível; veja ingressos Ric|Do R7 03/12/2024 - 11h29 (Atualizado em 03/12/2024 - 11h29 ) twitter

Amado Batista

Amado Batista, o eterno apaixonado, retorna à capital paranaense para celebrar meio século de uma trajetória marcada por emoções. Após o sucesso do show esgotado em 2024, o cantor volta ao palco do Teatro Positivo no dia 17 de maio de 2025, para encantar o público com suas canções clássicas e ainda novas composições.

