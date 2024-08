Amado Batista Escapa de Tragédia Aérea em Voo Seguinte O cantor Amado Batista viajou no voo seguinte ao da VOEPASS, que caiu nesta sexta-feira (9) em Vinhedo, no... Ric|Do R7 09/08/2024 - 16h46 (Atualizado em 09/08/2024 - 16h46 ) ‌



Amado Batista viajou no voo seguinte ao da VOEPASS que caiu em Vinhedo

O cantor Amado Batista viajou no voo seguinte ao da VOEPASS, que caiu nesta sexta-feira (9) em Vinhedo, no interior de São Paulo. O artista viajou de Cascavel, no oeste do Paraná, em direção à capital paulista.

