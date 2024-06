Ric |Do R7

Amigo de PM morta pelo namorado encontra consolo nas lembranças A morte da policial militar Marcella Christiane Rosa causou comoção nas redes sociais. O principal suspeito do crime é o namorado...

“Encontro consolo nas lembranças” lamenta amigo de PM morta pelo namorado

A morte da policial militar Marcella Christiane Rosa causou comoção nas redes sociais. O principal suspeito do crime é o namorado de Marcella que teria assassinado ela a tiros, nesta segunda-feira (24), em Cândido de Abreu, no Norte Central do Paraná.

