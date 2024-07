Amigos de pedal se despedem de ciclista atropelada no Paraná O sepultamento de Vanessa Batista foi marcado pela emoção no último sábado (6), em Maringá, no noroeste do Paraná. Amigos da ciclista...

Amigos de pedal fazem homenagem a ciclista atropelada no Paraná: “Fonte de inspiração”

O sepultamento de Vanessa Batista foi marcado pela emoção no último sábado (6), em Maringá, no noroeste do Paraná. Amigos da ciclista fizeram uma homenagem a ela nas redes sociais, com um vídeo emocionante. Ela foi atropelada por um motorista embriagado.

