Amigos lamentam a morte de jovem cheia de sonhos em trágico incêndio no PR
22/07/2024 - 20h33



“Menina cheia de sonhos”; amigos lamentam morte de jovem em incêndio no PR

Após a morte da jovem, de 19 anos, em um incêndio em Marechal Cândido Rondon, no Oeste do Paraná, no último sábado (20), familiares e amigos prestaram condolências à vítima nas redes sociais. Identificada como Patrícia Elizabeth de Borba Rojas Aqueveque, a estudante universitária morreu devido à intoxicação pela fumaça do incêndio.

