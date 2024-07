Ric |Do R7

Amigos lamentam morte de pedreiro em assalto: "Mataram um pai de família" A morte do pedreiro Rogério Pereira Vicente, de 43 anos, causou comoção nos moradores de Califórnia, no Paraná. O trabalhador era...

Amigos lamentam morte de pedreiro em assalto: “Mataram um pai de família”

A morte do pedreiro Rogério Pereira Vicente, de 43 anos, causou comoção nos moradores de Califórnia, no Paraná. O trabalhador era bastante conhecido na região norte do estado.

