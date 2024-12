Amigos morrem em acidente na BR-277 após evento de motocicletas no Paraná Amigos morrem em acidente na BR-277 após evento de motocicletas no Paraná Ric|Do R7 01/12/2024 - 10h08 (Atualizado em 01/12/2024 - 10h08 ) twitter

Acidente na BR-277

Um grave acidente neste domingo (1º) resultou na morte de dois amigos na BR-277, em Prudentópolis, na região central do Paraná. As vítimas estavam em um carro e retornavam de um evento de motocicletas. O condutor do automóvel perdeu o controle, saiu da pista e tombou no canteiro central que divide a rodovia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico acidente.

