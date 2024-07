Ric |Do R7

Amigos se despedem do tatuador Antônio Maurício Martins Junior A morte do tatuador Antônio Maurício Martins Junior, de 43 anos, causou comoção entre os amigos e familiares neste domingo (7). Nas...

Amigos fazem homenagem a tatuador morto em acidente: “Eternamente em nossos corações” Caroline de Souza Machado

A morte do tatuador Antônio Maurício Martins Junior, de 43 anos, causou comoção entre os amigos e familiares neste domingo (7). Nas redes sociais, há diversas homenagens a ele. O tatuador morreu após colidir a moto contra uma mureta de segurança e cair de aproximadamente quatro metros, em Maringá, no Noroeste do estado.

