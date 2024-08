Amizade Fatal: Homem é Morto em Posto de Combustível no Paraná Eloir Serapio Ferreira foi morto a tiros em um posto de combustíveis na cidade de Candói, na região central... Ric|Do R7 08/08/2024 - 17h06 (Atualizado em 08/08/2024 - 17h06 ) ‌



Homem morto em posto de combustível no PR era amigo do suspeito, diz polícia

Eloir Serapio Ferreira foi morto a tiros em um posto de combustíveis na cidade de Candói, na região central do Paraná, na última sexta-feira (2). Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a vítima e o autor do crime eram amigos e tiveram um desentendimento.

