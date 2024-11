Ana Paula Minerato é desligada da Gaviões da Fiel após fala racista Ana Paula Minerato é desligada da Gaviões da Fiel após fala racista Ric|Do R7 25/11/2024 - 15h09 (Atualizado em 25/11/2024 - 15h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ana Paula Minerato

Ana Paula Minerato foi desligada da Gaviões da Fiel na manhã desta segunda-feira (25). Em comunicado oficial, a escola de samba paulista informou que a musa teve “condutas incompatíveis com os valores e princípios” com a agremiação. A decisão foi anunciada após um áudio atribuído a Ana Paula ter vazado com falas supostamente racistas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Ric:

Carro pega fogo no meio da rua após mecânico testar o veículo em Maringá

Acidente de trabalho: funcionário é prensado por caminhão em pátio de empresa em Umuarama

Filho de Cristiano Araújo abre caixa com pertences do pai; veja na Hora da Venenosa