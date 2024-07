ANTT promoverá mudanças nos editais do pedágio, destaca Jornal da Manhã

Ric |Do R7

Alterações da ANTT em editais do pedágio são destaque do Jornal da Manhã

O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta quarta-feira (10) destaca que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) vai atender a um pedido do setor produtivo do Paraná e promover alterações nos editais dos próximos lotes do pedágio. Além disso, a proposta vai adequar alguns pontos dos contratos dos Lotes 1 e 2, que já estão em vigor.

