ANVISA proíbe uso de fenol em procedimentos estéticos A idosa, de 64 anos, que precisou ser internada com queimaduras graves após realizar um peeling de fenol em clínica de estética em...

Idosa que teve queimaduras graves após peeling de fenol tem alta de hospital

A idosa, de 64 anos, que precisou ser internada com queimaduras graves após realizar um peeling de fenol em clínica de estética em Curitiba, recebeu alta do hospital. Procedimento foi realizado no dia 25 de maio.

