Apagão global afeta voos e serviços em todo o mundo O RIC Notícias Noite, desta sexta-feira (19), mostra que uma falha global no sistema da Microsoft afetou aeroportos, bancos e empresas... Ric|Do R7 19/07/2024 - 19h33 (Atualizado em 19/07/2024 - 19h33 )



Apagão global misterioso afeta voos e outros serviços; veja no RIC Notícias Noite

O RIC Notícias Noite, desta sexta-feira (19), mostra que uma falha global no sistema da Microsoft afetou aeroportos, bancos e empresas de mídia em vários países do mundo. No Brasil, o problema também atingiu serviços bancários e obrigou companhias aéreas a suspender voos. No Paraná, o maior impacto foi registrado no Porto de Paranaguá, que registrou fila de caminhões, BR-277, para descarga.

