Após agressão com guarda-chuva, diretora de casa lar é afastada de adolescente
Ric|Do R7 11/11/2024 - 16h11 (Atualizado em 11/11/2024 - 16h11 )

Diretora de casa lar afastada após agressão com guarda-chuva

A diretora de uma casa lar que foi flagrada agredindo uma adolescente com deficiência com um guarda-chuva foi afastada da convivência da vítima pelo Judiciário, em Lupionópolis, no norte do Paraná. A decisão judicial atende ao pedido do Ministério Público do Paraná (MPPR), que constatou os maus tratos contra a jovem.

