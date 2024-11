Aposta do Paraná acerta números da Lotofácil e leva R$ 795 mil Aposta do Paraná acerta números da Lotofácil e leva R$ 795 mil Ric|Do R7 22/11/2024 - 17h09 (Atualizado em 22/11/2024 - 17h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aposta do Paraná acerta números da Lotofácil e leva R$ 795 mil

Uma aposta de Curitiba ganhou o prêmio de R$ 795.283,07 do concurso 3249 da Lotofácil, sorteado na quinta-feira (21). De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta custou R$ 408,00, o apostador concorreu com 17 números e a probabilidade de acerto é de 1 em 24.035.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Ric:

Balanço Geral e Ver Mais Oeste ao Vivo | 22/11/2024

Toledo: Homem é assassinado e mulher fica ferida em tiroteio; atirador segue foragido

Ronaldo Fenômeno realiza leilão milionário e celebridades arrasam no tapete vermelho