Aposta do Paraná fatura mais de R$ 1 milhão ao acertar números da Lotofácil Aposta do Paraná fatura mais de R$ 1 milhão ao acertar números da Lotofácil Ric|Do R7 14/11/2024 - 16h50 (Atualizado em 14/11/2024 - 16h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aposta do Paraná fatura mais de R$ 1 milhão ao acertar números da Lotofácil

Uma aposta de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, faturou o prêmio de R$1.032.434,51 do concurso 3244 da Lotofácil, que foi sorteado na quarta-feira (13). De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta foi feita pela internet. Os números sorteados foram: 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 07 – 09 -10 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 25.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Ric:

Virgínia Fonseca revela que está que está comendo 20 ovos por dia para recuperar o corpo

Companheira de empresário morto em delegacia acusa esposa de varar vídeos íntimos do casal

Rodrigo Faro fala sobre sessões de radioterapia da esposa após retirada do tumor