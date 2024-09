Áreas de escape no Paraná: um salvamento impressionante Incidentes foram registrados em cerca de 24 horas, na BR-277 e na BR-376. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O post Áreas de escape... Ric|Do R7 09/09/2024 - 10h53 (Atualizado em 09/09/2024 - 10h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Áreas de escape no PR salvam 50 vidas após ônibus e caminhões ficarem sem freios

Entre sábado (7) e domingo (8), 50 vidas foram salvas graças às áreas de escape nas rodovias do Paraná. O primeiro registro foi por volta das 10h de sábado, quando um ônibus com 45 passageiros listados, além do motorista, teve uma falha nos freios na altura do Km 36 da BR-277. O coletivo atingiu dois carros e usou a área de escape para evitar uma tragédia. Os outros dois casos foram neste domingo, um deles às 10h18, na área de escape do km 671,7 da BR-376, e o outro apenas um minuto depois, às 10h19, na mesma rodovia, na altura do Km 667,3.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Áreas de escape no PR salvam 50 vidas após ônibus e caminhões ficarem sem freios

• RIC Notícias Manhã Ao Vivo | 09/09/2024

• Chacina após jogo de sinuca: quem são os seis homens assassinados a tiros