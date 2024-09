Arrastão em sepulturas choca comunidade paranaense Um arrastão em sepulturas foi registrado no cemitério municipal de Paiçandu, no noroeste do Paraná. O crime ocorreu no último […] O... Ric|Do R7 03/09/2024 - 12h31 (Atualizado em 03/09/2024 - 12h31 ) ‌



Ladrões invadem cemitério e fazem arrastão em sepulturas no Paraná Caroline de Souza Machado

Um arrastão em sepulturas foi registrado no cemitério municipal de Paiçandu, no noroeste do Paraná. O crime ocorreu no último fim de semana. Conforme os relatos, os suspeitos estouraram os portões do fundo e entraram no local com um carro para cometer o furto. Foram levadas peças de metal e cobre dos túmulos.

