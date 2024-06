Arrecadação federal atinge novo recorde em maio Em maio, a arrecadação do governo federal teve alta real de 10,46% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, totalizando R$...

Alto contraste

A+

A-

Arrecadação federal tem sexto recorde mensal seguido

Em maio, a arrecadação do governo federal teve alta real de 10,46% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, totalizando R$ 202,979 bilhões. De acordo com informações da Receita Federal, divulgadas nesta terça-feira (25), essa é a maior arrecadação desde 1995.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Arrecadação federal tem sexto recorde mensal seguido

• Oruam posta vídeo em Paris após ser detido pela polícia em Portugal

• Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia está com inscrições abertas



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.