Assalto a Ônibus: Passageiros em Pânico no Paraná

Ric|Do R7 09/08/2024 - 10h16 (Atualizado em 09/08/2024 - 10h16 )



Criminosos rendem passageiros, levam ônibus para matagal e roubam bagagens no PR

Um ônibus de viagem, que saiu de Foz do Iguaçu (PR) com destino a Santos (SP), foi alvo de assaltantes na madrugada desta sexta-feira (9), em Guarapuava, na região central do Paraná.

