Assalto Inusitado: Homem com Facão Ataca Posto de Combustíveis Um homem armado com um facão invadiu e assaltou um posto de combustíveis neste final de semana. O caso aconteceu... Ric|Do R7 05/08/2024 - 18h26 (Atualizado em 05/08/2024 - 18h26 )



Homem armado com facão assalta posto de combustíveis em Foz do Iguaçu

Um homem armado com um facão invadiu e assaltou um posto de combustíveis neste final de semana. O caso aconteceu na avenida República Argentina, em Foz do Iguaçu, no oeste do estado, e o suspeito ainda não foi identificado.

