Atacante Canobbio se irrita e chuta objetos durante jogo da Copa América

Canobbio se irrita e chuta objetos após não entrar em jogo na Copa América

Na disputa de terceiro lugar da Copa América, o atacante Canobbio ficou irritado e chutou vários objetos que estavam na beira do gramado por não ser utilizado na partida. O Uruguai empatou com o Canadá em 2 a 2 no tempo normal e acabou ficando com a terceira colocação após a disputa dos pênaltis. Partida aconteceu no sábado (13).

