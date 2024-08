Atendimento Especial para Famílias de Vítimas de Queda de Avião As famílias das vítimas que estavam no avião que caiu nesta sexta-feira (9), em São Paulo, terão um canal... Ric|Do R7 09/08/2024 - 17h56 (Atualizado em 09/08/2024 - 17h56 ) ‌



Famílias de vítimas em queda de avião serão atendidas por defensorias do PR e SP

As famílias das vítimas que estavam no avião que caiu nesta sexta-feira (9), em São Paulo, terão um canal no WhatsApp (41 9 9232-2977) para buscar orientações, informações e atendimento sobre as demandas relacionadas à tragédia.

