Atendimento Gratuito da DPE-PR: Uma Oportunidade para Famílias Na próxima terça-feira (30), a Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) oferece atendimento gratuito... Ric|Do R7 29/07/2024 - 20h13 (Atualizado em 29/07/2024 - 20h13 )



DPE-PR promove atendimento gratuito para demandas da vara de família

Na próxima terça-feira (30), a Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) oferece atendimento gratuito para conciliação na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). O mutirão é oferecido para a população da Grande Curitiba com demandas na área de família, como divórcio, regulamentação de guarda e pensão alimentícia.

