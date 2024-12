Athletico avança na contratação de artilheiro do Atlético-GO Athletico avança na contratação de artilheiro do Atlético-GO Ric|Do R7 03/12/2024 - 18h30 (Atualizado em 03/12/2024 - 18h30 ) twitter

Athletico encaminha contratação de Luiz Fernando, do Atlético-GO (Foto: Ingryd Oliveira/Atlético-GO)

O Athletico está próximo de acertar a contratação do atacante Luiz Fernando, do Atlético-GO. O artilheiro desta equipe já rebaixada no Brasileirão com onze gols deixará o clube ao final do Brasileirão. O contrato do atleta termina em dezembro deste ano e não será renovado, especialmente pelas ofertas recebidas.

