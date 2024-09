Athletico busca reverter a maré contra o Palmeiras O Athletico recebe o Palmeiras para pôr fim a uma queda livre no Brasileirão. O duelo da 25ª rodada está […] O post Athletico pega... Ric|Do R7 01/09/2024 - 04h20 (Atualizado em 01/09/2024 - 04h30 ) ‌



Athletico pega Palmeiras para encerrar queda livre no Brasileirão; onde assistir

O Athletico recebe o Palmeiras para pôr fim a uma queda livre no Brasileirão. O duelo da 25ª rodada está marcado para as 18h30 deste domingo (1), na Arena da Baixada. O RIC Esporte Clube transmite no Youtube e na Jovem Pan News 107.1.

