Ric |Do R7

Athletico em busca da vitória contra o Cruzeiro Com um técnico interino, o Athletico visita o Cruzeiro para reagir e voltar ao G-4 do Brasileirão. O jogo da 12ª rodada será nesta...

Alto contraste

A+

A-

Com interino, Athletico visita o Cruzeiro para voltar ao G-4 do Brasileirão

Com um técnico interino, o Athletico visita o Cruzeiro para reagir e voltar ao G-4 do Brasileirão. O jogo da 12ª rodada será nesta quarta-feira (26), às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Com interino, Athletico visita o Cruzeiro para voltar ao G-4 do Brasileirão

• Técnico do Coritiba critica atuação: “Não pode ter este comportamento fora”

• Jogos de hoje (26/06/2024) de futebol ao vivo: horário e onde assistir



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.