Athletico enfrenta desafio sob comando de técnico interino Ainda sem um novo técnico, o Athletico vai para o quarto jogo com o interino Juca Antonello no comando. Sob pressão, o Furacão enfrenta...

Alto contraste

A+

A-

Ainda sem novo técnico, Athletico será comandado por interino pela quarta vez

Ainda sem um novo técnico, o Athletico vai para o quarto jogo com o interino Juca Antonello no comando. Sob pressão, o Furacão enfrenta o Atlético-GO neste domingo (7), às 18h30, no Antônio Accioly, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Ainda sem novo técnico, Athletico será comandado por interino pela quarta vez

• Incêndio atinge pátio da Polícia Militar e carros apreendidos são destruídos

• Caso Ísis: desaparecimento completa 30 dias sem pistas do paradeiro da jovem



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.