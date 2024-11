Athletico enfrenta São Paulo para tentar fugir do rebaixamento; veja ao vivo Athletico enfrenta São Paulo para tentar fugir do rebaixamento; veja ao vivo Ric|Do R7 09/11/2024 - 07h09 (Atualizado em 09/11/2024 - 07h09 ) twitter

Athletico enfrenta São Paulo

Neste sábado (9), o Athletico Paranaense joga contra o São Paulo para buscar os três pontos e fugir da zona de rebaixamento. O jogo da 33ª rodada do Brasileirão está marcado para às 21h no MorumBIS. O RIC Esporte Clube transmite no Youtube e na Jovem Pan News 107.1

