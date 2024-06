Athletico exige pagamento milionário do Vasco por dívida referente a Hugo Moura O Athletico cobra R$ 1,6 milhão do Vasco pelo empréstimo do volante Hugo Moura. O Furacão entrou com uma ação na Justiça do Paraná...

Athletico cobra valor milionário do Vasco de dívida por Hugo Moura

O Athletico cobra R$ 1,6 milhão do Vasco pelo empréstimo do volante Hugo Moura. O Furacão entrou com uma ação na Justiça do Paraná na semana passada para receber este valor.

