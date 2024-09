Athletico faz nova contratação e registra zagueiro Marcos Victor O Athletico registrou o zagueiro Marcos Victor, do Bahia, no Boletim Informativo Diário (BID) nesta segunda-feira (2) – último dia […]... Ric|Do R7 02/09/2024 - 20h21 (Atualizado em 02/09/2024 - 20h21 ) ‌



Athletico registra zagueiro Marcos Victor, do Bahia, como segundo reforço

O Athletico registrou o zagueiro Marcos Victor, do Bahia, no Boletim Informativo Diário (BID) nesta segunda-feira (2) – último dia da janela de transferências. O Furacão, porém, ainda não divulgou essa contratação no site oficial nem nas redes sociais.

