Athletico garante mais uma vitória e permanece no G-6 do Brasileirão

Athletico vence o Atlético-GO e garante mais uma rodada no G-6 do Brasileirão

O Athletico venceu o Atlético-GO por 2 a 1 e garantiu mais uma rodada dentro do G-6 do Brasileirão. Luiz Fernando abriu o placar, mas Julimar e Lucas Di Yorio viraram na noite deste domingo (7), no Antônio Aciolly, pela 15ª rodada.

