Athletico: Martín Varini comanda primeiro treino no Athletico

Athletico: Martín Varini comanda primeiro treino com retorno e desfalques

O técnico Martín Varini comandou o primeiro treino pelo Athletico nesta quinta-feira (11) e começou a preparar o time para a decisão com o Ypiranga-RS. O jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil será no sábado (13), às 18h, na Arena da Baixada.

