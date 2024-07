Athletico: Martín Varini defende Fernandinho e destaca “mentalidade” do time O técnico do Athletico, Martín Varini, defendeu Fernandinho após o pênalti perdido no 1 a 1 com o Cerro Porteño nesta quinta-feira... Ric|Do R7 19/07/2024 - 00h22 (Atualizado em 19/07/2024 - 00h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Athletico: Martín Varini defende Fernandinho e destaca “mentalidade” do time

O técnico do Athletico, Martín Varini, defendeu Fernandinho após o pênalti perdido no 1 a 1 com o Cerro Porteño nesta quinta-feira (18) e valorizou a "mentalidade" do time.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Athletico: Martín Varini defende Fernandinho e destaca “mentalidade” do time

• Athletico empata com Cerro Porteño no jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana

• Rio Branco-PR tem venda de SAF encaminhada