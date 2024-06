Ric |Do R7

Athletico perde mais dois titulares e enfrenta desafios para partida contra o Vitória O técnico interino do Athletico, Juca Antonello, tem uma série de problemas para montar a escalação rubro-negra. O jogo da 13ª rodada...

Alto contraste

A+

A-

Athletico perde mais dois titulares para encarar o Vitória; escalação e relacionados

O técnico interino do Athletico, Juca Antonello, tem uma série de problemas para montar a escalação rubro-negra. O jogo da 13ª rodada do Brasileirão está marcado para domingo (30), às 18h30, no Barradão, em Salvador.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Athletico perde mais dois titulares para encarar o Vitória; escalação e relacionados

• Acidente com cinco veículos na BR-277 deixa pista interditada em Campo Largo

• Eduardo Pimentel participa de evento do PL, sinalizando possível solução para vice



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.