Athletico perde para o Bragantino e se distancia do G-4

Athletico não aproveita expulsão, perde do Bragantino e fica longe do G-4

O Athletico não aproveitou a superioridade numérica e perdeu para o Bragantino por 1 a 0 na 18ª rodada do Brasileirão. O Furacão jogou todo o segundo tempo com um a mais, mas Raul anotou o único gol neste domingo (21), no Nabi Abi Chedid.

