Athletico perde para o Cruzeiro e se distancia dos líderes

O Athletico perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0, ampliou a má fase e ficou distante dos líderes do Brasileirão. Gabriel Verón abriu...

Athletico perde para o Cruzeiro, amplia má fase e fica longe dos líderes

O Athletico perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0, ampliou a má fase e ficou distante dos líderes do Brasileirão. Gabriel Verón abriu o placar no início, e Vitinho fechou o placar na noite desta quarta-feira (26), no Mineirão, pela 12ª rodada.

