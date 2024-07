Athletico perde para o São Paulo em jogo acirrado Com falha da zaga e expulsão de Léo Linck, o Athletico perdeu para o São Paulo por 2 a 1 e não conseguiu entrar no G-4 do Brasileirão...

Athletico perde para o São Paulo e não consegue entrar no G-4 do Brasileirão

Com falha da zaga e expulsão de Léo Linck, o Athletico perdeu para o São Paulo por 2 a 1 e não conseguiu entrar no G-4 do Brasileirão. Fernandinho anotou um gol nesta quarta-feira (3), na Arena da Baixada, mas Ferreirinha e Calleri marcaram os gols do time paulista.

