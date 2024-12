Athletico pode jogar a Copa Sul-Americana em 2025; saiba como Athletico pode jogar a Copa Sul-Americana em 2025; saiba como Ric|Do R7 03/12/2024 - 16h49 (Atualizado em 03/12/2024 - 16h49 ) twitter

Com o fim do Brasileirão se aproximando, o Athletico está lutando para escapar do rebaixamento e, se possível, conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana em 2025. Contudo, o Furacão chega na 37ª rodada com chances maiores de conquistar a vaga do que de jogar a Série B em 2025.

