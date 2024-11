Athletico reduz chances de queda para a Série B; confira números Athletico reduz chances de queda para a Série B; confira números Ric|Do R7 18/11/2024 - 14h29 (Atualizado em 18/11/2024 - 14h29 ) twitter

Athletico reduz chances de rebaixamento no Brasileirão (Foto: José Tramontin/ Athletico)

O Athletico reduziu as chances de rebaixamento para a Série B do Brasileirão. A vitória sobre o Atlético-MG por 1 x 0 no último sábado (18), graças a um golaço de Cuello, tirou o time da ZR e o aproximou de uma pontuação média para garantir a permanência. De acordo com cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Furacão tem apenas 26,3% de chances de ser rebaixado para a Série B.

