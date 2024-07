Athletico renova com Thiago Heleno e mais sete jogadores têm contratos no fim O Athletico acertou a renovação do contrato do zagueiro Thiago Heleno por mais um ano, até o final de 2025. O Furacão divulgou o...

Athletico renova com Thiago Heleno até 2025; sete ainda têm contratos no fim

O Athletico acertou a renovação do contrato do zagueiro Thiago Heleno por mais um ano, até o final de 2025. O Furacão divulgou o acerto nesta quarta-feira (10). Sete outros jogadores, porém, seguem com contratos no fim.

