Athletico acerta a venda do goleiro Bento para o Al-Nassr, clube de CR7

O Athletico acertou a venda do goleiro Bento para o Al-Nassr, clube de CR7 na Arábia Saudita. O jogador de 25 anos já se despediu dos companheiros no CT do Caju nesta terça-feira (16).

